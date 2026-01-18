Naslovnica
Tuja scena

Hči Cristiana Ronalda osupnila: pokazala svoj pevski talent

Rijad, 18. 01. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Hči Christiana Ronalda

Osemletna Alana Martina, hči nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda, je očarala z izvedbo pesmi 'My Heart Will Go On' Celine Dion. Posnetek njene čustvene vokalne predstave, ki ga je delila njena mama Georgina Rodriguez, je navdušil spletne uporabnike, ki napovedujejo, da se v zvezdniški družini kali še ena zvezda.

V družini Cristiana Ronalda se očitno kali še en velik talent. Družbena omrežja je namreč preplavil posnetek njegove osemletne hčerke Alane Martine, ki je izjemno čustveno odpela hit Celine Dion My Heart Will Go On.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Videoposnetek, ki ga je najprej s svojimi sledilci delila njena mama Georgina Rodriguez, prikazuje deklico, kako si je v družinski telovadnici vzela čas za odmor in odpela eno izmed večjih svetovnih uspešnic.

Ronaldova zaročenka s svojimi oboževalci redno deli utrinke iz njihovega zasebnega življenja, prav tako pa je javnosti v preteklosti že pokazala hčerin talent. Mnogi so tako prepričani, da se je v slavni družini rodila bodoča pevska zvezda in ji napovedujejo uspešno kariero.

Preberi še Cristiano Ronaldo o smrti sina: Z Georgino naju je to zbližalo

Nogometaš ima poleg Alane še triletno Bello Esmeraldo, osemletna dvojčka Evo Mario in Matea ter 15-letnega sina Cristiana mlajšega, ki pridno stopa po očetovih stopinjah. Zaročenca sta se leta 2022 kljub sreči ob rojstvu najmlajše hčerke morala soočiti tudi z veliko tragedijo, med porodom je umrl njen brat dvojček Angel. Cristiano je pred kratkim razkril, da se o sinu pogovarjata vsak dan, da bi ohranila spomin nanj.

Georgina Rodriguez družina otroci petje Cristiano Ronaldo

Čas smrti
