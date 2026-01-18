Hči Cristiana Ronalda osupnila: pokazala svoj pevski talent

V družini Cristiana Ronalda se očitno kali še en velik talent. Družbena omrežja je namreč preplavil posnetek njegove osemletne hčerke Alane Martine, ki je izjemno čustveno odpela hit Celine Dion My Heart Will Go On.
Videoposnetek, ki ga je najprej s svojimi sledilci delila njena mama Georgina Rodriguez, prikazuje deklico, kako si je v družinski telovadnici vzela čas za odmor in odpela eno izmed večjih svetovnih uspešnic.
Ronaldova zaročenka s svojimi oboževalci redno deli utrinke iz njihovega zasebnega življenja, prav tako pa je javnosti v preteklosti že pokazala hčerin talent. Mnogi so tako prepričani, da se je v slavni družini rodila bodoča pevska zvezda in ji napovedujejo uspešno kariero.
Nogometaš ima poleg Alane še triletno Bello Esmeraldo, osemletna dvojčka Evo Mario in Matea ter 15-letnega sina Cristiana mlajšega, ki pridno stopa po očetovih stopinjah. Zaročenca sta se leta 2022 kljub sreči ob rojstvu najmlajše hčerke morala soočiti tudi z veliko tragedijo, med porodom je umrl njen brat dvojček Angel. Cristiano je pred kratkim razkril, da se o sinu pogovarjata vsak dan, da bi ohranila spomin nanj.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.