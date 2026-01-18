Hči Cristiana Ronalda osupnila: pokazala svoj pevski talent

V družini Cristiana Ronalda se očitno kali še en velik talent. Družbena omrežja je namreč preplavil posnetek njegove osemletne hčerke Alane Martine , ki je izjemno čustveno odpela hit Celine Dion My Heart Will Go On .

Videoposnetek, ki ga je najprej s svojimi sledilci delila njena mama Georgina Rodriguez, prikazuje deklico, kako si je v družinski telovadnici vzela čas za odmor in odpela eno izmed večjih svetovnih uspešnic.

Ronaldova zaročenka s svojimi oboževalci redno deli utrinke iz njihovega zasebnega življenja, prav tako pa je javnosti v preteklosti že pokazala hčerin talent. Mnogi so tako prepričani, da se je v slavni družini rodila bodoča pevska zvezda in ji napovedujejo uspešno kariero.