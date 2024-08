Hči De Nira za zvezdnikov rojstni dan delila posnetek 81-letnikovih norčij

Hollywoodska legenda Robert De Niro je pred dnevi praznoval 81. rojstni dan. Kljub visoki številki je igralec še vedno zelo vitalen, kar potrjuje tudi posnetek, ki ga je na spletu delila njegova najstarejša hčerka Drena De Niro . "Vse najboljše za 81. rojstni dan mojemu očetu in številki ena v mojem življenju. Rada te imam z vsem srcem," je zapisala pod posnetek, na katerem je igralec z višine skočil v morje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na posnetku je moč videti, kako je igralec z jahte skočil v morje, do katerega ga je ločilo kar nekaj metrov. "Nor je," je vse skupaj komentirala njegova hčerka. "O moj bog, a si v redu?" ga je vprašala, ko je s hrbtom pristal v vodi, on pa ji je odgovoril, da je v redu. Ko je hčerka druge očividce vprašala, s katere višine je njen oče skočil v morje, je nekdo dejal, da z dobrih 10 metrov.

Da je igralec še vedno zelo vitalen, potrjuje tudi dejstvo, da se je v preteklem letu razveselil sedmega otroka. S partnerico Tiffany Chen sta dobila hčerko Gio Virginio Chen De Niro.