Hči Demi Moore in Brucea Willisa dopolnila 30 let

"Svojo edinstveno pot si si začela tlakovati že ob rojstvu, saj si na svet privekala tri tedne in pol prezgodaj. To nadaljuješ tudi z vsakim pogumnim, premišljenim in pomembnim korakom, ki ga narediš. Od tebe se učim vsak dan, navdihuješ me in res si mi všeč. Počaščena sem, da sem tvoja mama. Vselim se, da lahko delim svoje življenje s tabo," je zapisala 58-letna igralka.