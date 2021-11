Hči Dwayna Johnsona oboževalcem z veseljem predstavi svojega očeta

"Ko Jasmine opazi, da so me ljudje, denimo v parku, prepoznali, po novem reagira nekoliko nenavadno. Takrat vedno pride do mene in me odvleče z besedami 'Očka, pridi! Ljudje so te prepoznali. Pridi in jih pozdravi. Pridi, ti si The Rock.' Nato me odvleče do tistih ljudi in reče 'Tole je moj očka'," je zvezdnik opisal hčerina dejanja.