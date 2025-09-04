Svetli način
Tuja scena

Hči Elona Muska brez bajne vsote denarja: Živim s sostanovalci

Los Angeles, 04. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Odtujena hči Elona Muska, Vivian Wilson, je razkrila, da ne razpolaga z velikim bogastvom in da med študijem živi s sostanovalci, čeprav je njen oče eden najbogatejših ljudi na svetu. Vivian, ki je leta 2022 po svoji tranziciji prekinila stike z očetom, je dejala, da si sicer ne želi bogastva in da je sama srečnejša kot večina njenih sovrstnikov.

Odtujena hči Elona Muska trdi, da nima veliko denarja in da mora živeti s sostanovalci. Vivian Wilson se je s svojim očetom milijarderjem sprla leta 2022, potem ko se je odločila za tranzicijo iz moškega v žensko. Musk je o njeni spremembi spola v javnosti spregovoril večkrat, ogromno prahu je dvignil, ko je med vodenjem kampanje za Donalda Trumpa celo dejal, da je njegovo hčer "ubil virus budnega uma".

Vivian Jenna Wilson
Vivian Jenna Wilson FOTO: Profimedia

"Ljudje domnevajo, da imam veliko denarja. Nimam na voljo več sto tisoč dolarjev. Moja mama je bogata, kajne? Ampak očitno je tisti drugi [Musk] ... nepredstavljivo bogat," je povedala za The Cut in dodala: "Fakulteta je draga. Nimam takšne dediščine."

21-letnica vztraja, da ne želi biti izjemno bogata kot njen oče, vendar ceni, da ima dovolj denarja, da ima kje živeti, kupiti hrano in da ji tekom meseca še kaj ostane. Pravi še, da je veliko srečnejša kot večina njenih sovrstnikov v Mestu angelov.

Vivian, ki se je lastniku omrežja X rodila v zakonu z Justine Wilson, se je večkrat obdregnila ob očetovo vzgojo svojih otrok. Dejala je, da milijarder, ki ima 14 otrok s štirimi ženskami, ni družinski človek in ga označila za "serijskega prešuštnika, ki noče nehati prekleto lagati" o lastnih otrocih.

