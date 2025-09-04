Hči Elona Muska brez bajne vsote denarja: Živim s sostanovalci

Odtujena hči Elona Muska trdi, da nima veliko denarja in da mora živeti s sostanovalci. Vivian Wilson se je s svojim očetom milijarderjem sprla leta 2022, potem ko se je odločila za tranzicijo iz moškega v žensko. Musk je o njeni spremembi spola v javnosti spregovoril večkrat, ogromno prahu je dvignil, ko je med vodenjem kampanje za Donalda Trumpa celo dejal, da je njegovo hčer "ubil virus budnega uma" .

"Ljudje domnevajo, da imam veliko denarja. Nimam na voljo več sto tisoč dolarjev. Moja mama je bogata, kajne? Ampak očitno je tisti drugi [Musk] ... nepredstavljivo bogat," je povedala za The Cut in dodala: "Fakulteta je draga. Nimam takšne dediščine."

21-letnica vztraja, da ne želi biti izjemno bogata kot njen oče, vendar ceni, da ima dovolj denarja, da ima kje živeti, kupiti hrano in da ji tekom meseca še kaj ostane. Pravi še, da je veliko srečnejša kot večina njenih sovrstnikov v Mestu angelov.