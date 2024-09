Hči Gordona Ramsayja oznanila zaroko z olimpijskim plavalcem Peatyjem

Holly Ramsay je oznanila, da je zaročena z olimpijskim plavalcem Adamom Peatyjem . 24-letna hči televizijskega kuharja Gordona Ramsaya je novico razkrila z objavo na družbenem omrežju. "Poročila se bom s svojim najboljšim prijateljem," je zapisala na Instagramu poleg galerije fotografij. "Resnično ne morem opisati z besedami, kako se trenutno počutim ... Hvala, ker si pustil, da se majhna deklica v meni počuti ljubljeno, videno in srečnejšo kot kdaj koli prej. Rada te imam in komaj čakam, da postanem tvoja žena." Dodala je, da bo vedno stala ob strani bodočemu možu in njegovemu sinu Georgeu .

Kasneje je o zaroki spregovoril tudi Adam."Ne morem verjeti, da boš moja žena," je zapisal in nadaljeval,"resnično sem najsrečnejši človek na svetu, da imam ob sebi tako nežno, skrbno in lepo žensko. Do roba napolniš moje srce in duši daješ mir." 29-letni športnik je nato še priznal: "Ko sem videl, kako si izkazovala ljubezen najpomembnejši osebi v mojem življenju, Georgeu, že od prvega dne, nikoli ni bilo dvoma o tem, da boš nekega dne postala moja žena. Veselim se najinega skupnega življenja in številnih izzivov, s katerimi se bova soočila. Obljubim, da te bom vedno ljubil z vsem srcem." Ramsay in Peaty sta citirala tudi odlomke iz Svetega pisma, pri čemer je plavalec v dodatni objavi v zgodbi na Instagramu razkril, da sta z zlatarjem na videzu prstana delala 10 mesecev.