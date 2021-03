Hči gorskega zdravnika Gruberja po novem tudi pevka

Ronja Forcher je že vse od leta 2008 del stalne zasedbe ekipe priljubljene serije Gorski zdravnik, kjer jo lahko vidimo v vlogi hčerke doktorja Martina Gruberja. Nadobudna mlada igralka ima poleg igre še eno strast – glasbo. Pravijo, da, če za nekaj trdo delaš in se trudiš ter vso energijo usmerjaš v to, se ti slej ko prej to tudi obrestuje. S svojimi sledilci in oboževalci je na Instagramu delila veselo novico, in sicer se je fotografirala pred vrati glasbene založbe Universal Music v Nemčiji in ob tem sporočila, da že snema svojo lastno glasbo.

"Kot ste morda že opazili, trenutno snemam svojo lastno glasbo s produkcijsko ekipo Haus2000. To je čudovito, zelo sem hvaležna za to. To si res želim deliti z vami … Več podrobnosti vam razkrijem po četrtkovi epizodi Gorskega zdravnika. Pred menoj je razburljiv teden! Spremljajte me, tako zelo se veselim vsega, kar pride, in vam ob tem pošiljam močan objem," je naznanila na omenjenem družbenem omrežju. Ravno zaradi tega zapisa, v katerem se skriva namig, pa bodo verjetno prav gledalci serije Gorski zdravnik tisti, ki bodo med prvimi lahko slišali njeno novo pesem.