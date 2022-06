Hči Gwyneth Paltrow in Chrisa Martina maturirala

"Čestitke vsem maturantom, še posebej Apple Martin," je zapisala 49-letna igralka in podjetnica, ki se je leta 2004 s takratnim možem Chrisom Martinom razveselila prvorojenke, iz zakon, ki se je končal leta 2014 pa imata še 16-letnega sina Mosesa . Zvezndica je tudi mačeha otrok moža Brada Falchuka , sina Brodyja in hčerke Isabelle .

"Vse najboljše za rojstni dan, moja deklica. Upam, da se zavedaš, kako posebna si in koliko svetlobe si prinesla vsem, ki imajo tolikšno srečo, da te poznajo. Še posebej jaz. Ves čas to govorim in nikoli ne bom nehala s tem ali z besedami tete Drew: rojena sem bila na dan, ko si se rodila ti. Rada te imam, mama," je hčeri on rojstnem dnevu voščila Gwyneth.