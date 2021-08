Hči Heidi Klum blestela na modni brvi, med povabljenci tudi J.Lo

17-letna Leni Klum, hči Heidi Klum, se je sprehodila na prestižni modni reviji Dolce & Gabbana v Benetkah, katere dogajanje je bilo postavljeno na Trg svetega Marka. Modni dogodek je privabil številne svetovne zvezdnike – med povabljenimi je bila tudi Jennifer Lopez, ki je tokrat prišla brez Bena Afflecka.

icon-expand Leni Klum se je sprehodila po modni brvi prestižne modne revije Dolce & Gabbana. FOTO: Profimedia

Leni Klum je s svojim delom in pojavljanjem na modnih dogodkih dokazala, da uspešno stopa po maminih stopinjah. Tokrat se je sprehodila po modni brvi veličastne modne revije prestižne italijanske znamke Dolce & Gabbana, in sicer na Trgu svetega Marka v Benetkah. 17-letnica je ob tej priložnosti nosila kratko modro satenasto obleko, njen videz pa je dopolnjeval razkošen nakit, ogrlica z dragulji in viseči uhani, na glavi pa je nosila krono. Ko je najstnica končala svoj sprehod po modni brvi in se ustavila na dodeljenem mestu, je v množici poiskala svojo mamo, njun očesni stik pa je obema na obraz privabil nasmeh in zadovoljstvo.

"Nasmeh, ko vidi mamo," je 48-letna Heidi zapisala na Instagramu pod objavljen videoposnetek.

In kaj je lepšega kot imeti na tako pomemben dan v občinstvu svoje najdražje? Njena mama, slavna manekenka Heidi Klum, je dogajanje v spremstvu svojega moža Toma Kaulitza opazovala iz prve vrste in ponosno fotografirala skoraj vsak hčerin korak na pisti. Med drugim je zapisala, da je nanjo zelo ponosna.

Prestižnega modnega dogodka v Benetkah se je udeležila tudi 52-letna pevka in igralka Jennifer Lopez, ki je svojega izbranca Bena Afflecka tokrat pustila doma skupaj z otroki. Zvezdnica je znova navdušila z izbiro oblačil in glamuroznim videzom. Tokrat je seveda nosila oblačila italijanske modne hiše Dolce & Gabbana – za to posebno priložnost je izbrala hlače in zgornji del s cvetličnim potiskom, celotni videz pa je dopolnila z ujemajočim se ogrinjalom, zlato torbico in naglavnim okrasjem. Za njen brezhibni videz in pričesko sta poskrbela mojstra Chris Appleton in Mary Phillips.

Modni dogodek je privabil tako svetovne kot latino zvezde. Med tistimi, ki so dobili tako zelo zaželeno vabilo, sta bila tudi izvajalec megahita Despacito Luis Fonsi, ki je na dogodek prišel s svojo ženo Aguedo Lopez Rodriguez, in kolumbijski pevec Sebastian Yatra. Fotografi so na prizorišču dogajanja ujeli tudi igralko Zoe Saldana, Marca Perega in igralca Vina Diesla, ki je v Benetke prišel z ženo Palomo Jimenez.