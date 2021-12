Hči Heidi Klum o debiju na modni brvi: Improvizirala sem

Posebna modna revija, na kateri je Leni nosila modro toaleto in krono, se je odvila v Benetkah, kamor so manekenke prispele z gondolo in se kasneje sprehodile po znamenitem trgu Sv. Marka. “Če sem iskrena, sploh nisem bila živčna. Nekako sem improvizirala,” je izkušnjo opisala 17-letnica v pogovoru z modno revijo Elle. Tudi krona, za katero se je bala, da ji bo padla z glave, je uspešno prestala preizkus, po tem ko so ji jo za dodatno varnost prišili v lase.

Leni so k manekenstvu vabili že pri rosnih dvanajstih, a ji je mama, ki jo sedaj pri delu neizmerno podpira, takrat svetovala, naj s tem še nekaj let počaka. V pogovoru z Elle je mlada manekenka razkrila, da je željo po karieri v modi občutila že med opazovanjem snemanja šova Nemški top model, ki ga je vodila njena mama. “Spomnim se, da sem pri izzivu, kjer so tekmovalke skakale z vrha stavbe, mami dejala, da to želim preizkusiti tudi sama,” je dejala in dodala, da je to nato tudi zares storila.