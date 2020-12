Hči Heidi Klum pri šestnajstih prvič na naslovnici revije Vogue

Klumova je pred kratkim dejala, da bo njena potomka morala počakati, da dopolni 16 let, preden ji dovoli poskusiti v svetu blišča in zabave. Sedaj je končno dobila zeleno luč, številni pa so prepričani, da je Leni, ki je rojena 4. maja 2004, svoji mami na las podobna, le da je njena mlajša različica. Sedaj skupaj krasita naslovnico, Leni pa se je Heidi za priložnost zahvalila v objavi na omrežju Instagram, kjer je zapisala, da ''si ni mogla predstavljati boljšega začetka,'' pri tem pa mislila na svoj vstop v svet modne industrije.

Heidi je svojo hčer pred leti skušala obvarovati pred pretirano medijsko pozornostjo, vendar je očitno, da imata z najstnico podobne interese: "Ko pride (na snemanje), ne pogleda in spremlja samo mojega dela, ampak tudi vse to, kar počnejo še ostali, ki so prisotni na televizijskem setu. Mislim, da je to zanjo zelo zanimivo ... Ko si v teh letih, kot je moja hči, še vedno poskušaš ugotoviti, kdo si, kaj želiš biti, in nekako prvič dobiš vpogled v to, kaj vse je treba narediti, da lahko realiziraš televizijsko oddajo. Resnično si želi delati to, kar počnem jaz."