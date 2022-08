Hči Heidi Klum prvič po štirih letih zopet v javnosti z očetom milijarderjem

Po tem, ko sta leta 2018 družinskemu odnosu ponudila drugo priložnost, so fotografi na ulicah italijanskega obmorskega mesta ujeli italijanskega milijarderja Flavia Briatoreja in njegovo hčerko Leni Klum . 18-letnica, hči nemške manekenke Heidi Klum , in poslovnež sta se skupaj v javnosti pojavila v družbi Briatorejeve bivše soproge Elisabette Gregoraci in njunega sina ter Leninega polbrata Nathana .

Za očetom in hčerko je sicer pestra preteklost. Milijarder, ki je s Heidi Klum hčerko pozdravil v kratki zvezi, je kasneje za dobro desetletje zanikal očetovstvo. Pomembno družinsko vlogo je tako prevzel pevec Seal, s katerim je bila Klumova poročena med letoma 2005 in 2014. Heidi tako kljub temu, da sta Leni in njen biološki oče pred štirimi leti obnovila družinsko vez, vse do današnjega dne glasbenika Seala vidi kot Leninega pravega očeta.

Flavio Briatore se je zaradi svojih kontroverznih izjav o očetovstvu sicer zameril marsikomu. Nekoč je dejal, da Leni ne more pogrešati, saj je ne pozna, a pri tem dejal, da se zaveda, da Leni ni slaba. Kasneje, ko je očetovstvo vendarle priznal, je medijem zaupal, da se je s Heidi in Sealom pogovoril ter da so skupaj prišli do ugotovitve, da je za Leni boljše, če odrašča v že ustaljeni družini.