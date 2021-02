Hči Heidi Klum zaljubljena v hokejista

Leni in Aris se v javnosti ne skrivata.

Fotografi so tokrat v objektiv ujeli 16-letno Leni Boshoven Samuelin 18-letnegaArisa Rachevskyja. Mlada zaljubljenca sta se odpravila po nakupih, nato pa sta se usedla na rob prtljažnika poltovornjaka in se okrepčala.

Zaljubljenca sta ves čas tičala skupaj ter se držala za roke, svoje ljubezni pa ne skrivata niti na družbenih omrežjih. Aris je Leni tudi že javno izpovedal ljubezen in zapisal: "Ljubim te."Njegova ljubezen pa je uslišana, saj mu Leni vrača čustva.