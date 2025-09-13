Svetli način
Hči Hulka Hogana o tem, da je bila izpuščena iz oporoke: Ni me presenetilo

Los Angeles, 13. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
R. M.
Brooke Hogan je izključena iz dobre štiri milijone evrov vredne oporoke svojega očeta. Kot je povedala Brooke, si je tega tudi želela. "Njegova odločitev me ne preseneča. To je tisto, kar sem prosila, in za tem stojim brez obžalovanja," je dejala.

Hči Hulka Hogana, Brooke Hogan, je spregovorila o tem, da jo je oče izpustil iz oporoke. Kot pravi, njegove odločitve ne obžaluje. Njen brat je v oporoki naveden kot edini dedič pet milijonov dolarjev (okoli 4,2 milijona evrov) vrednega premoženja.

Hulk in Brooke Hogan
Hulk in Brooke Hogan FOTO: Profimedia

Kot je Brooke povedala za Sky Daily, si je tega želela. "Njegova odločitev me ne preseneča. To je tisto, kar sem prosila, in za tem stojim brez obžalovanja. Moj oče ve, da sem pridna delavka in da se že dolgo, dolgo preživljam brez njegovega denarja," je dejala.

Ob tem je dodala, da ji denar v odnosu z očetom nikoli ni bil pomemben in da iz osebnih izkušenj ve, da denar ne kupi sreče.

Preberi še Zakaj je bila hči Hulka Hogana izključena iz njegove oporoke?

Kljub temu da ni vključena v očetovo oporoko, bo prejela del sredstev iz Hulkovega sklada za življenjsko zavarovanje, ki ga je pred leti sklenil zvezdnik. Hči je ena od prejemnikov, ki jih je določil Hogan, skromna vsota, ki jo bo dobila, pa naj bi šla na račun njenih otrok, ki jo bodo porabili za šolnino na fakulteti.

Hulk je v 72. letu umrl konec julija. Umrl naj bi zaradi srčnega zastoja.

ptuj.si
13. 09. 2025 08.01
Pijem kavico in preberem pridna delavka in se iz srca nasmejim. Hvala za članek.
