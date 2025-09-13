Hči Hulka Hogana o tem, da je bila izpuščena iz oporoke: Ni me presenetilo

Hči Hulka Hogana , Brooke Hogan , je spregovorila o tem, da jo je oče izpustil iz oporoke. Kot pravi, njegove odločitve ne obžaluje. Njen brat je v oporoki naveden kot edini dedič pet milijonov dolarjev (okoli 4,2 milijona evrov) vrednega premoženja.

Kot je Brooke povedala za Sky Daily, si je tega želela. "Njegova odločitev me ne preseneča. To je tisto, kar sem prosila, in za tem stojim brez obžalovanja. Moj oče ve, da sem pridna delavka in da se že dolgo, dolgo preživljam brez njegovega denarja," je dejala.

Ob tem je dodala, da ji denar v odnosu z očetom nikoli ni bil pomemben in da iz osebnih izkušenj ve, da denar ne kupi sreče.