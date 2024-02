Hči igralca Ewana McGregorja o ogledu očetovega filma v šoli: Bilo je neprijetno

Clara McGregor je nedavno skupaj z očetom Ewanom McGregorjem nastopila v oddaji Jimmyja Kimmla , kjer je spregovorila tudi o tem, kako nerodno ji je bilo, ko si si med poukom študij spola ogledali enega od očetovih filmov, razlog za to pa so bili goli prizori, v katerih je nastopil McGregor, skupaj z njo pa si je njenega golega očeta ogledalo še nekaj sošolcev.

"Ko sem bila v srednji šoli, sem obiskovala predavanja študije spola. Proti koncu leta je do mene pristopil učitelj in mi dejal, da običajno prikaže enega od očetovih filmov kot del kurikuluma, a so v njem tudi goli prizori, zato me je želel vprašati, če se strinjam, da si ga ogledamo tudi tisto leto," se je spominjala 28-letnica in dodala, da je učitelju dejala, da nima nič proti ogledu, a ni preveč razmišljala, kaj to pomeni.

"Ogledali smo si torej film, ki nosi naslov Utelešene knjige, ki je briljanten, a pri ogledu tega filma pri 17 letih skupaj s celotnim razredom je bilo bolj verjetno, da so oni gledali mene, kako gledam ta film, kar je bilo zagotovo zanimivo zanje," je dodala.