Hči igralke Jamie Lee Curtis stopila pred oltar

Igralka Jamie Lee Curtis ima snaho. Zvezdničina mlajša hči Ruby je pred dnevi stopila pred oltar, kjer je večno zvestobo obljubila svoji izbranki Kyntii. Mladoporočenki sta se odločili za poroko v kostumih, svati pa so jima na poročnem slavju nazdravili v kostumih pravljičnih junakov in junakov iz sveta računalniških iger.

Hči igralke Jamie Lee Curtis je stopila pred oltar, kjer je večno zvestobo obljubila svoji izbranki Kyntii. Ponosna tašča je na družbenem omrežju Instagram delila utrinka poroke, na katerih je vidno, da so gostje prišli oblečeni v kostume pravljičnih in drugih junakov. Zvezdnica je na eni izmed dveh fotografij pozirala med mladoporočenkama, tudi sama pa je za to priložnost nadela kostum.

icon-expand Hči Jamie Lee Curtis se je poročila. FOTO: Instagram

"Žena je prikupna," je ob fotografiji, na kateri pozira s hčerko in njeno izbranko, pripisala 63-letnica. Pripisala je tudi datum poroke in imeni obeh nevest. Ob drugi fotografiji, na kateri se Ruby in Kyntia objemata pred zbranimi gosti, pa je pripisala, da sta poročeni.

Igralka je pozneje delila še fotografijo sebe, na kateri pozira pred skednju podobno konstrukcijo, ki je okrašena z mavričnimi baloni in blagom mavričnih barv. Oblečeno ima majico z napisom 'Žena je prikupna' in risano podobo Ruby ter njene izbranke. Zvezdnica drži v roki dvignjen kuhinjski nož, na katerem je viden obliv torte.

"Tega si ne more nihče izmisliti. Edina stvar, ki je ostala po koncu te čudovite poroke, je bil ta mesarski nož, s katerim so razrezali tiramisu poročno torto. Žena je sladka!" je pripisala igralka. Igralka je pred meseci razkrila, da bo poročni obred vodila ona, oblekla pa je kostum junakinje računalniške igre World Of Warcraft, Jaine Proudmoore.

