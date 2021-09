Hči igralke Meryl Streep poročena s producentom Markom Ronsonom

45-letni Mark Ronson in 35-letna Grace Gummer sta poročena. Glasbenik in producent je novico delil na družbenem omrežju Instagram, kjer je ob fotografiji sveže poročenega para potrdil, da sta se poročila. Podrobnosti o poročnem slavju ni razkril, med povabljenimi pa so najverjetneje bili tudi njuni zvezdniški prijatelji in družini.

"Moji pravi ljubezni, ki je moje 45. leto življenja naredila za najboljše in prepričan sem, da je trajalo 45 let, da sem postal mož, ki je vreden tvoje ljubezni. Upam, da bom vsak rojstni dan do konca svojega življenja preživel s tabo in še dlje. Za vedno tvoj," je ob fotografiji mladoporočencev zapisal Ronson in dodal: "Da, poročila sva se."