Hči Ivanke Trump na obisku v Beli hiši v obleki za skoraj dva tisočaka

Hči Ivanke Trump je za poseben obisk v Beli hiši prebrskala materino omaro. Na družinskih fotografijah, ki jih je na družbenem omrežju delila 43-letna hči amreiškega predsednika, 13-letnica nosi 1832 evrov vredno svetlo obleko s črnimi gumbi, ki je kreacija Emilie Wickstead. Arabella se je v Washingtonu pridružila staršema in bratoma Josephu in Theodoru , kjer so skupaj prisostvovali zaprisegi, ko je njen dedek po očetovi strani prisegel za ameriškega ambasadorja v vladi dedka po materini strani.

Družina z ameriškim predsednikom na čelu, novim ambasadorjem v Franciji in Monaku ter državnim sekretarjem Marcom Rubiom , je pozirala tudi na vrtu Bele hiše, Ivanka pa je ob fotografjah, ki jih je objavila, pripisala: "Poseben dan z ljudmi, ki jih imamo radi! Danes smo obdani z družinskimi člani, saj je Charles Kushner zaprisegal kot ameriški ambasador v Franciji in Monaku. Čestitke, ambasador Charles Kushner!"

43-letnica je obleko, ki jo je posodila hčerki, oblekla za obisk Bele hiše leta 2018, Ivanka pa je znana po svojem elegantnem videzu."Moj stil je klasičen z modernim pridihom," je pred časom povedala v intervjuju za Romy amp; the Bunnies. "Rada nosim oblačila, ki so prefinjena, a jih kombiniram tako, da ustrezajo mojim vlogam, ki jh opravljam čez dan, torej izvršni direktorici, materi in ženi. Čeprav materinstvo ni spremenilo mojega stila, mi dodatke velikokrat izbere Arabella. Če me vidite z roza pentljo v laseh, je to delo moje modne navdušenke!" je razkrila.