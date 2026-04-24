Tuja scena

Hči Jacka Nicholsona delila redki očetovi fotografiji

Los Angeles, 24. 04. 2026 14.11

K.Z.
Jack Nicholson

Legendarni igralec Jack Nicholson je 23. aprila dopolnil 89 let, ob tej priložnosti pa je njegova hči Lorraine na družbenem omrežju objavila dve zvezdnikovi novi fotografiji. Prva je arhivska, na njej pa mladi Nicholson kadi cigaro, druga pa je sodobnejša, v ozadju pa je videti tudi pevko Joni Mitchell.

Jack Nicholson je 89. rojstni dan preživel v družbi družinskih članov in prijateljev, z objavo dveh njegovih fotografij pa je oboževalce ob tej priložnosti razveselila igralčeva hči Lorraine, ena od šestih zvezdnikovih otrok. Ta je ob prvi, na kateri mladi Nicholson kadi cigaro, preprosto dopisala '89?', na drugi pa nasmejeni igralec ploska, v ozadju ob njem pa je opaziti pevko Joni Mitchell.

Jack Nicholson in Joni Mitchell
Pred dnevi je praznovala tudi Lorraine, ki je 14. aprila dopolnila 36 let, zvezdnik pa jo ima iz zveze z igralko Rebecco Broussard. Skupaj imata še 34-letnega sina Rayja. Nicholson ima z nekdanjo ženo Sandro Knight 61-letno hčerko Jennifer, iz časa zveze z manekenko Winnie Hollman pa 43-letno hčerko Honey. Igralka Susan Anspach trdi, da je zvezdnik tudi oče njenega 54-letnega sina Caleba Goddarda, a je ta očetovstvo javno zanikal. Sin je za People sicer dejal, da je zvezdnik zasebno prevzel odgovornost.

Njegova najmlajša hči Tessa je v obširnem eseju za Newsweek pisala o tem, kako igralec noče priznati očetovstva, leta 2023 pa je 31-letnica zapisala, da že več let nista bila v stiku.

Razlagalnik

Joni Mitchell je kanadska glasbenica, pevka in tekstopiska, ki velja za eno najvplivnejših umetnic 20. stoletja. S svojim edinstvenim slogom, ki združuje folk, pop, rock in jazz, je v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja zaznamovala glasbeno sceno. Znana je po globokih, poetičnih besedilih, v katerih raziskuje teme ljubezni, družbenih vprašanj in osebne svobode, ter po svojem inovativnem igranju kitare z uporabo nenavadnih uglasitev.

Jack Nicholson je v svoji dolgi karieri postal ikona filmske umetnosti, saj je prejel rekordno število nominacij za oskarja za moško igralsko vlogo. Znan je po svojem intenzivnem, pogosto nepredvidljivem in karizmatičnem igralskem slogu, s katerim je upodobil nepozabne like v klasikah, kot so 'Let nad kukavičjim gnezdom', 'Izžarevanje' in 'Kitajska četrt'. Njegova sposobnost igranja tako kompleksnih antijunakov kot tudi komičnih likov ga je utrdila kot enega najbolj vsestranskih in prepoznavnih igralcev vseh časov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Martina iz MasterChefa je postala mamica
Ali vaš dojenček dobi dovolj mleka? Prepoznajte znake
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, komunikacija dvojčkov bo sproščena
Modni kos, ki se vsako pomlad vrne v ospredje
Slovenska podjetnica o tem, kako je s prijateljico sprejela pomembno odločitev
Koliko korakov na dan je res dovolj? Odgovor vas bo presenetil
Preprost zajtrk, ki lahko uravnava sladkor v krvi in zmanjša lakoto
''Tukaj ste z razlogom in veste, zakaj ste prišli''
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
Manj odpadkov, več denarja: Praktični triki za vašo kuhinjo
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Tako razkošno po koncu zveze: bivša žena nekdanjega dinamovca uživa kot še nikoli prej
Skrivnost razrešena: kaj je v resnici zlata krogla z dna oceana?
To o vas razkriva barva avta, ki ga vozite
Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
