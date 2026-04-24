Hči Jacka Nicholsona delila redki očetovi fotografiji

Jack Nicholson je 89. rojstni dan preživel v družbi družinskih članov in prijateljev, z objavo dveh njegovih fotografij pa je oboževalce ob tej priložnosti razveselila igralčeva hči Lorraine, ena od šestih zvezdnikovih otrok. Ta je ob prvi, na kateri mladi Nicholson kadi cigaro, preprosto dopisala '89?', na drugi pa nasmejeni igralec ploska, v ozadju ob njem pa je opaziti pevko Joni Mitchell.

Pred dnevi je praznovala tudi Lorraine, ki je 14. aprila dopolnila 36 let, zvezdnik pa jo ima iz zveze z igralko Rebecco Broussard. Skupaj imata še 34-letnega sina Rayja. Nicholson ima z nekdanjo ženo Sandro Knight 61-letno hčerko Jennifer, iz časa zveze z manekenko Winnie Hollman pa 43-letno hčerko Honey. Igralka Susan Anspach trdi, da je zvezdnik tudi oče njenega 54-letnega sina Caleba Goddarda, a je ta očetovstvo javno zanikal. Sin je za People sicer dejal, da je zvezdnik zasebno prevzel odgovornost.

Njegova najmlajša hči Tessa je v obširnem eseju za Newsweek pisala o tem, kako igralec noče priznati očetovstva, leta 2023 pa je 31-letnica zapisala, da že več let nista bila v stiku.