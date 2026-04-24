Hči Jacka Nicholsona delila redki očetovi fotografiji

Jack Nicholson je 89. rojstni dan preživel v družbi družinskih članov in prijateljev, z objavo dveh njegovih fotografij pa je oboževalce ob tej priložnosti razveselila igralčeva hči Lorraine, ena od šestih zvezdnikovih otrok. Ta je ob prvi, na kateri mladi Nicholson kadi cigaro, preprosto dopisala '89?', na drugi pa nasmejeni igralec ploska, v ozadju ob njem pa je opaziti pevko Joni Mitchell.
Pred dnevi je praznovala tudi Lorraine, ki je 14. aprila dopolnila 36 let, zvezdnik pa jo ima iz zveze z igralko Rebecco Broussard. Skupaj imata še 34-letnega sina Rayja. Nicholson ima z nekdanjo ženo Sandro Knight 61-letno hčerko Jennifer, iz časa zveze z manekenko Winnie Hollman pa 43-letno hčerko Honey. Igralka Susan Anspach trdi, da je zvezdnik tudi oče njenega 54-letnega sina Caleba Goddarda, a je ta očetovstvo javno zanikal. Sin je za People sicer dejal, da je zvezdnik zasebno prevzel odgovornost.
Njegova najmlajša hči Tessa je v obširnem eseju za Newsweek pisala o tem, kako igralec noče priznati očetovstva, leta 2023 pa je 31-letnica zapisala, da že več let nista bila v stiku.
Joni Mitchell je kanadska glasbenica, pevka in tekstopiska, ki velja za eno najvplivnejših umetnic 20. stoletja. S svojim edinstvenim slogom, ki združuje folk, pop, rock in jazz, je v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja zaznamovala glasbeno sceno. Znana je po globokih, poetičnih besedilih, v katerih raziskuje teme ljubezni, družbenih vprašanj in osebne svobode, ter po svojem inovativnem igranju kitare z uporabo nenavadnih uglasitev.
Jack Nicholson je v svoji dolgi karieri postal ikona filmske umetnosti, saj je prejel rekordno število nominacij za oskarja za moško igralsko vlogo. Znan je po svojem intenzivnem, pogosto nepredvidljivem in karizmatičnem igralskem slogu, s katerim je upodobil nepozabne like v klasikah, kot so 'Let nad kukavičjim gnezdom', 'Izžarevanje' in 'Kitajska četrt'. Njegova sposobnost igranja tako kompleksnih antijunakov kot tudi komičnih likov ga je utrdila kot enega najbolj vsestranskih in prepoznavnih igralcev vseh časov.
