Hči Jelene Karleuše v svojem prvem intervjuju: Treniram nogomet kot oče Duško

Nika Tošič, 12-letna hči Jelene Karleuše, je pred kratkim v svojem prvem intervjuju spregovorila s svojih hobijih, pri čemer je povedala, da je odšla po očetovih stopinjah in se tako posvetila nogometu. Njene besede je po Telegrafu povzela srbska revija Story. Za razliko od sestre Atine, ki je postala prava Instagram zvezda in jo zanima delo v svetu blišča in zabave, je deklica veselje našla v športu. Leto dni starejšo sestro med tem navdušuje filmska igra ter poziranje pred fotografskimi aparati.