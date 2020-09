Hči Jennifer Lopez bo izdala svoj prvi otroški molitvenik

Za revijo People je povedala, da moli že od svojega petega leta, to pa ji je pomagalo prebroditi velike in majhne izzive. "Resnično upam, da se bodo otroci ob branju knjige naučili moliti, molitvenik priporočili tudi komu drugemu in na ta način širili moč molitve," je nadaljevala mlada glasbenica.

Priznala je, da ji njen brat dvojček Max večkrat povzroča preglavice, pri tem pa ji pomaga molitev. "Z Maxom imava prav posebno razmerje. Od nekdaj sem ga jaz najbolje razumela, ko ga nihče drug ni mogel," je povedala Emme.