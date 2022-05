Hči Johnnyja Deppa s fotografijami obeležila 23. rojstni dan

Igralka, ki je nastopila v filmih Wolf, Potniki in Silent Night, trenutno pa je del serije The Idol, v kateri sodeluje s pevcem The Weekndom, je aprila 2021 v intervjuju za Entertainment Tonight na vprašanje, ali bi zaigrala v filmu s svojim očetom, odgovorila: "Nikoli ne reci nikoli. To ni nekaj, kar bi si želela najbolj na svetu, kar me vedno pritegne, pa so dobre vloge, ki bi jih rada zaigrala, in zgodbe. Ampak ja, rada sodelujem z dobrimi igralci."