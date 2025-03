Hči Judy Garland ganjena nad nastopom Ariane Grande: Zelo smo hvaležni

Hči igralke Judy Garland, ki je zaslovela z igro v filmu Čarovnik iz Oza iz leta 1939, je bila ganjena nad izvedbo ikonične skladbe Somewhere over the rainbow, ki jo je na tokratni podelitvi oskarjev odpela Ariana Grande. "Hvala Ariani Grande, Cynthii Erivo in oskarjem, da ste tako lepo počastili spomin na mojo mamo. Jaz in moja družina smo zelo hvaležni," je Lorna Luft zapisala na Instagramu.