Hči Kate Winslet po tihem sledi maminim stopinjam

Oskarjeva nagrajenka je ponosno povedala:"Stara je 20 in igra. Trenutno je ni doma, na Češkem bo začela s snemanjem televizijske serije."Ob tem je izpostavila prednosti hčerinega priimka:"Kar je sijajno zanjo je, da ima drugačen priimek, zato je zdrsnila pod radar in ljudje, ki so jo zaposlovali za vloge niso vedeli, da je moja hči in to je bilo seveda pomembno za njeno samozavest."

Winsletova je bila z Miinim očetom poročena od leta 1998 do leta 2001. Kasneje se je poročila z režiserjem Samom Mendesom, s katerim ima 17-letnega sina Joa. Leta 2011 se je ponovno ločila, že leto kasneje pa je srečo v ljubezni našla s trenutnim možem Edwardom Abelom Smithom - leta 2013 se jima je rodil sin Bear.

Mia Threapleton je lani za Varietypovedala, kako je dobila svojo prvo vlogo za katero je odšla na avdicijo: "Pravkar sem končala šolo, nisem imela več peklenskih izpitov in počutila sem se navdušeno, nervozno in pripravljeno začeti z avdicijami in upala sem, da mi bodo priložnosti za avdicije prišle nasproti. Samo upala sem, da bom dobila priložnost, da počnem nekaj, kar sem si želela že dolgo!"

Hči priljubljene igralke je priznala, da so bili obiski na snemanjih njene mame redki, a vedno nekaj posebnega: "To je bila vedno posebna poslastica . Zelo drugačna izkušnja je, ko se to dogaja tebi, in ni le nekaj, kar sem občasno opazovala. Resnično razumem, zakaj nas je mama vedno opozarjala, kako težko je delo. Prav ima! In všeč mi je bila vsaka sekunda."