Hči Kim Kardashian vir novih zabavnih memov

"Ne morem verjeti, da je to naslikala North West, tako zelo je nadarjena," je tvital nekdo drug ob sliki Bold and Brash , ki jo je naslikal Squidward , lik iz otroške animirane serije Spuži Kvadratnik , v eni izmed epizod.

Več drugih tvitov pa njeno sliko primerja s slikami drugih sedemletnih otrok. "Slika North West, ko je stara sedem let, in moja slika, ko sem bil star sedem let," je pripisal neki uporabnik Twitterja ob sliki North West na eni strani in sliki velike črke "S" na drugi.

Kim Kardashian v bran hčeri

Seveda se komentarja ni mogla vzdržati niti Kim Kardashian, ki je v svoji objavi obvestila vse, ki pišejo sovražne komentarje, da je njena hči obiskovala tečaj umetnosti, kjer mladi umetniki svoja dela ustvarjajo po več tednov.

"Moja hči in njena najboljša prijateljica obiskujeta zelo resen tečaj oljnega slikanja, kjer njuna talenta spodbujajo in negujejo,"je zapisala Kardashianova v svoji objavi na Instagramu. "North je trdo delala na svoji sliki in vzelo ji je nekaj tednov, da jo je dokončala,"je še zapisala."Kot ponosna mama sem želela njeno delo deliti z vsemi. V medijih in na družbenih omrežjih sem zasledila različna dela, kjer odrasli ugibajo, ali je moja hči zares naslikala to sliko,"je nadaljevala v svojem zapisu, kjer je namigovala na teorijo, da naj bi bila to v resnici slika, ki jo je ustvaril Bob Ross."Kako si drznete videti otroke, ki delajo neverjetne stvari, potem pa jih obtožujete, da niso super ?1" je zaključila Kardashianova.