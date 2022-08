Hči Kurta Cobaina ni bila prepričana, da bo dočakala 30 let

"30! Uspelo mi je! Iskreno, 20-letna Frances ni bila prepričana, da se bo to kdaj zgodilo," je pred dnevi zapisala v čustveni objavi, ki ji je priložila nekaj fotografij, na katerih je sama in s svojimi ljubljenimi. "Takrat me je prežemal občutek globokega samoprezira, ki so ga povzročili negotovost, samouničujoče misli in travma, ki je moje telo in misli niso znale predelati, saj so bile osredotočene na to, kako sem sama dojemala sebe in svet. Na življenje sem gledala skozi prizmo zamere, saj je bilo v njem toliko kaosa in bolečine, ki je bila vezana na žalovanje, ki se mu ni dalo ubežati," je zapisala umetnica in se navezala na smrt očeta, ki ga je izgubila v otroštvu. Frances je bila stara eno leto, ko je Kurt storil samomor, star 27 let.