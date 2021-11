Hči Lise Rinne zaradi težav z zdravjem postala odvisna od pomirjeval

Delilah Belle Hamlin , starejša hči igralke Lise Rinne in igralca Harryja Hamlina , se je po daljši borbi z zdravstvenimi težavami odločila za iskren pogovor s svojimi sledilci. V videoposnetku, ki ga je objavila na Instagramu, kjer ima več kot milijon in pol sledilcev, je spregovorila o svoji odvisnosti od pomirjeval.

Težka pot 23-letnice se je začela, ko je odkrila, da ima kar nekaj zdravstvenih težav, ki so vplivale na njeno psihično počutje. Hči zvezdniškega para se namreč že od mladih nog bori s hujšo obliko tesnobe in obsesivno-kompulzivne motnje. Ker je v času, ko se je borila z zdravstvenimi težavami, doživljala vedno hujše napade panike, se je odločila, da bo pomoč poiskala pri psihiatru, ta pa naj bi ji prepisal prevelik odmerek pomirjeval. "Jemala sem isto zdravilo kot prijateljica, medtem ko je ona na dan vzela 10 gramov, pa jih je zdravnik meni predpisal 20. Poleg tega mi je predpisal še drugo zdravilo. Od tega je moje telo postalo odvisno, zaradi prevelike količine pomirjeval pa sem pristala celo v bolnišnici."

Zaradi nastale situacije se je Delilah ob podpori družine odločila za zdravljenje v posebnem centru v Arizoni, a se tudi to ni izkazalo za pozitivno izkušnjo. "Mislila sem, da bo to kraj, kjer bom okrevala in našla pomoč, a se je izkazalo, da sem bila preveč bolna, zato so me prijazno prosili, naj center zapustim," je v solzah povedala in dodala, da se je ob tem počutila nemočno, saj ni vedela, kam naj gre.