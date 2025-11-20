Hči manekenke Claudie Schiffer navdušila z novimi fotografijami

Hči nekdanje nemške manekenke Claudie Schiffer je izrezana podoba svoje slavne mame. 21-letna Clementine je na družbenih omrežjih delila svoje nove fotografije, na katerih je v družbi prijateljev na tematski zabavi v New Yorku, mnogi sledilci pa so nad njimi navdušeni.

Clementine Vaughn, starejša hči nemške manekenke Claudie Schiffer, je na družbenem omrežju delila svoje nove fotografije in z njimi navdušila. 21-letnica, ki se je objektivu nastavila v družbi prijateljev, je pozirala v belem topu in ujemajočih hlačah, videz pa dopolnila z rjavim širokim pasom v videzu usnja. Ker se doslej ni veliko pojavljala v javnosti, so mnogi oboževalci njene mame presenečeni nad njuno podobnostjo.

Fotografije naj bi nastale na njeni rojstnodnevni zabavi, med komentarji pa so se zvrstile čestitke 21-letničinih sledilcev. Virtualno ji je za ameriško polnoletnost čestitala tudi slavna mama, ki je delila fotografijo izpred dveh desetletij, na njej pa mati in hči na glavi nosita turbana iz brisač.

