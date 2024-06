Hči Meryl Streep na rojstni dan slavne matere razkrila, da je lezbijka

Hčerka Meryl Streep Louisa Jacobson Gummer je razkrila, da je lezbijka, in presenetila svoje sledilce na družbenem omrežju s fotografijo, na kateri je razkrila svoje dekle. "Blagoslovljena, da vstopam v veselo novo dobo," je 33-letnica zapisala pod galerijo fotografij. Drugi diapozitiv je vseboval zapis, ki se glasi: "Vstopamo v veselo, novo dobo lezbične mode." V kolažu je objavila več fotografij sebe v različnih preoblekah, največ zanimanja pa je požela fotografija z njeno partnerico, producentko Anno Blundell . Louisa je veliko novico razkrila na 75. rojstni dan slavne mame. "To, da si se razkrila na rojstni dan matere, je ikonično," je zapisala ena od sledilk.

Louisa je najmlajši otrok Meryl in njenega odtujenega moža Dona Gummerja. Skupaj imata tudi sina Henryja Wolfa Gummerja ter hčerki Mamie Gummer in Grace Gummer. Nekdanji zvezdniški par ima tudi pet vnukov. Page Six je oktobra 2023 razkril, da sta zvezdnika, ki sta se poročila septembra 1978, ločena že več kot šest let. "Čeprav bosta vedno skrbela drug za drugega, sta se odločila za ločeno življenje," je takrat povedal predstavnik oskarjevke. Igralka in kipar sta bila skupaj nazadnje videna na podelitvi oskarjev leta 2018.