Hči Michaela Jacksona razkrila, da je bila odvisna od drog in alkohola

Hči pokojnega pevca Michaela Jacksona že pet let živi brez drog in alkohola. Paris Jackson je na družbenem omrežju s svojimi sledilci delila zapis, v katerem je razkrila, da je bila odvisna od heroina in alkohola, a se je pred petimi leti uspešno pozdravila. 26-letnica sedaj živi bolj polno življenje, za katero je hvaležna, je še pripisala.

Paris Jackson FOTO: Profimedia icon-expand

"Pozdravljeni, moje ime je PK in sem alkoholičarka ter odvisnica od heroina. Mineva pet let odkar sem trezna. Če bi trdila, da sem hvaležna, bi bil to slab evfemizem. Ker sem trezna, se spet smejim. Lahko spet ustvarjam glasbo, čutim veselje ob ljubezni do mojih psov in mačke. Čutim zlomljeno srce v vsej svoji slavi. Spet žalujem. Spet plešem, zaupam in čutim sonce na svoji koži. Življenje se naprej vrti, ne glede na to, ali sem trezna ali ne, le da ga sedaj tudi sama lahko doživljam," je zapisala. V priloženem videu je delila nekaj utrinkov iz časa, ko se je borila z odvisnostjo, potem pa pokazala vrsto žetonov, ki jih je prejela med zdravljenjem, pa tudi trenutke, za katere je poudarila, da so možni zaradi treznosti. Na njih je v planinah, ustvarja glasbo in se druži s svojim zaročencem Justinom Longom.