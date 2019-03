Jacksonova hči si ni ogledala kontroverznega dokumentarca: obtožbe zoper očeta zanika

Vir za revijo People je povedal, da si Paris še ni ogledala dokumentarca, ki je razburil podolgem in počez. 20-letnica, ki se profesionalno ukvarja z modelingom, v nobeni točki do sedaj ni komentirala vsebine dokumentarnega filma, zato pa se je odzvala na pisanja tujih medijev o tem, da je zaskrbljena, kako bodo očetova pretekla dejanja vplivala na razvoj njene kariere. Vse napisano je zanikala v objavi na Twitterju, ki jo je kasneje izbrisala: ''Zaenkrat nisem podala nikakršne izjave o tem, kako naj bi dokumentarni film vplival na moje profesionalno življenje. Pretiravate. No, članek vsaj ni bil napisan na ogaben in agresiven način.''

Njeno objavo je eden izmed uporabnikov Twitterja komentiral z besedami: ''Širša slika je takšna, da je zapuščina tvojega očeta uničena in njegovo ime za vedno poteptano, ampak, saj to ni pomembno.''

V istem intervjuju je razložila, da ljudje ne vedo, kakšen oče je bil Jackson njej in njenima bratoma Princu terBlanketu in če bi vedeli, bi razumeli, da je v resnici nedolžen: ''Nihče razen mene in mojih bratov ga ni videl, medtem, ko nam je bral A Light in the Attic, preden smo zaspali. Nikomur razen nam ni bil oče. Če bi ga kdorkoli spoznal v tej luči, bi o njem popolnoma in za vedno spremenil svoje mnenje.''