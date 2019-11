Hči moža Formule 1 priznala, da so jo ustrahovali

Hčerka nekdanjega dirkača in velikana Formule 1, 89-letnega Bernieja Ecclestona , je v nedavnem intervjuju spregovorila o spletnem nadlegovanju in ustrahovanju, ki so ga bili deležni tako ona kot njeni družinski člani. 35-letna Tamara Ecclestone , ki je danes v zakonu z 38-letnim Jayjem Rutlandom , s katerim ima petletno hčerko Sophio , je priznala, da so bile nekatere besede, namenjene njej in njeni družini, tako grozljive, da jih preprosto ne more pozabiti. Kot enega od primerov je izpostavila pisanje ''krutega kolumnista'', ki jo je v svojem članku označil kot ''debelušno Miss Piggy '', njenega očeta kot ''krsto'', spravil pa se je tudi na njeno mlajšo nosečo sestro Petro .

35-letnica, ki se zavzema za življenje brez nasilja in ustrahovanja, je o svoji negativni izkušnji povedala sledeče: ''Moja družina in jaz smo bili že večkrat tarče ustrahovanja in nekaterih stvari ni mogoče kar tako pozabiti ... Če smo še tako močni, nas vse negativne besede in dejanja prizadanejo ter zaznamujejo za daljše obdobje ... ''

Dedinja, ki s soprogom in hčerko živi v veliki Britaniji, se je v imenu vseh mater dotaknila tudi nadlegovanja in nasilja v šolah in dejala:''Na žalost so nekatere šole v Veliki Britaniji na področju spletnega nadlegovanja in ustrahovanja med najslabšimi. Gre ta temo, ki se mi zdi izjemno pomembna. Ustahovanje ni sprejemljivo, nikoli. Mora se končati. Za prizadetega so to izjemno trpke izkušnje, ki s seboj nosijo negativne posledice. V današnjem svetu spleta in družbenih omrežij se mi zdi, da se zadeve na žalost samo slabšajo.''

Kot zagovornica medsebojne prijaznosti in humanosti je delila mnenje, da se človekov karakter oblikuje prav v otroštvu in fazi odraščanja in da sta s soprogom prav zaradi tega ogromno časa posvetila Sophiejini vzgoji: ''Z Jayjem sva hčerki večkrat razložila, kaj lahko stori v primeru nadlegovanja in kako lahko pomaga tako sebi kot drugim. Vse družine pozivam k temu, naj imajo čim več takšnih pogovorov s svojimi otroki.''