Tuja scena

Hči nekdanjega šefa formule 1 doživela najstrašnejšo noč v življenju

Dubaj, 03. 03. 2026 14.01

Avtor:
K.A.
Petra Ecclestone

Konec leta 2025 je z družino zapustila Los Angeles, saj se v mestu angelov ni počutila več varno. Petra Ecclestone je spakirala kovčke in se preselila v Dubaj. A slaba dva meseca kasneje je doživela najstrašnejšo noč v svojem življenju. Kot je zapisala na družbenih omrežjih, so sicer varni, a raketni napadi, ki so jim bili priča, so ji znova zasejali strah v kosti.

"Zbežali smo iz enega kraja in iskali mir, sinoči pa so nas znova spomnili, kako krhek je lahko ta občutek varnosti. Bilo je grozljivo. Ampak smo varni, smo skupaj in danes še posebej tesno objemam svoje otroke. Svoje hvaležnosti ne morem opisati," je na Instagramu zapisala Petra Ecclestone. Hči Slavice Radić in Bernieja Ecclestonea je bila nedavno priča raketnim napadom na Dubaj.

Zvezdnica je delila posnetek, v katerem med svojo rutino v kopalnici svojim sledilcem razlaga, kako se počuti in kaj se je zgodilo. Kot je opisala, jo je izkušnja resnično pretresla, saj je ponovno zamajala njeno vero v lastno varnost in varnost njene družine. Dogodek je opisala kot enega najstrašnejših v njenem življenju. Poudarila je, da so iskanje miru in varnosti, ki sta ju v preteklosti v Združenih državah pogosto pogrešali zaradi povečanega kriminala in naravnih nesreč, na žalost razblinile nenadne in silovite vojaške aktivnosti, ki so jih doživeli.

V posnetku je še zapisala, da je bilo situacijo težko obrazložiti otrokom. "Sprašujejo me, kaj se bo še zgodilo, jaz pa nimam odgovorov na ta vprašanja in to je grozno," je povedala in tako pokazala, da kot mama čuti izjemno stisko, saj ne more zaščititi svojih otrok. Dodala je še, da ji preostane le to, da jim govori, da bo vse v redu.

Hči nekdanjega šefa formule 1 se je z družino konec leta 2025 iz Los Angelesa preselila v Združene arabske emirate. Mesto angelov se ji namreč ni zdelo več dovolj varno, saj je bilo prisotnega vedno več kriminala, soočali so se tudi z naravnimi katastrofami. Obsežni požari so namreč poškodovali njihov dom in šole otrok, zato so se v želji po boljšem življenju odločili za selitev. V Dubaju so si omislili luksuzno vilo za 70 milijonov dolarjev oziroma okoli 60 milijonov evrov v Emirates Hillsih, saj so verjeli, da bodo tam našli varno okolje. A z nedavnimi napadi se je tudi značilna podoba Dubaja kot zatočišča bogatih in vplivnih posameznikov, ki iščejo pobeg pred svetovnimi problemi, postavila pod vprašaj.

