Hči o Lise Marie Presley: Umrla je zaradi zlomljenega srca

Benjamin je bil star 27 let, ko si je julija 2020 sodil sam. Tri leta po tem je umrla njegova mama, ki je pred smrtjo v ganljivem eseju zapisala, da nikoli ne bo prebolela izgube svojega otroka. Tragičen esej je del prihajajoče knjige z naslovom From Here to the Great Unknown , v kateri je zbrala vse svoje življenjske spomine. Zapise ji je pomagala dokončati njena hči Riley Keough.

"O Benjaminovi smrti je bilo neverjetno težko pisati, sploh ko je mama zapadla v odvisnost. Tudi mamino smrt je bilo težko povzeti na list papirja, vendar upam, da bodo bralci cenili to ranljivost in da se jih bo knjiga, ki izide naslednji mesec, dotaknila," je o pisanju knjige povedala igralka. Upa, da bodo ljudje, ki so morda šli čez podobno izkušnjo lahko začutili zgodbo o ljubezni, družini, zlomljenem srcu, izgubah in zasvojenosti. "Moja mama je želela napisati knjigo v upanju, da bo nekdo lahko prebral njeno zgodbo, se z njo povezal in tako vedel, da ni sam na svetu," pravi njena hči. O svoji žalosti zaradi smrti brata in mame je zvezdnica lani v intervjuju razkrila: "Počutila sem se, kot da je pred mano izbira, ali obupati in pustiti, da me ta dogodek ponese, ali pa izbrati pogum, da to izkušnjo preživim. Poskusila sem se prebiti čez to in nisem dovolila, da me to povozi." Nominiranka za emmyja, ki ima z možem Benom Smith-Petersenom dveletno hčerko Tupelo, je julija 2023 na Instagramu objavila fotografijo in se poklonila obema družinskima članoma. "Pogrešam vaju oba," je zapisala pod objavo.