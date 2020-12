Hči obsojene Lori Loughlin prekinila molk o univerzitetnem škandalu

56-letna Loughlinova in 57-letni Mossimo trenutno prestajata zaporno kazen, potem ko sta maja priznala krivdo. "Bilo je težko," je v pogovorni oddaji dejala Olivia. "Mislim, da za vsakogar, ne glede na situacijo. Nočem videti starša v zaporu, a mislim, da je to njuno, da gremo lahko potem naprej in samo naprej."

V svojem prvem intervjuju, odkar je lani izbruhnila novica o tem, da sta igralka Lori Loughlin in modni oblikovalec Mossimo Giannulli sodelovala pri goljufiji, ki je omogočila njunima hčerkama vpis na prestižno univerzo, je Olivia Jade Giannulli spregovorila o počutju. Kot gostja se je pojavila v novi epizodi oddaje Red Table Talk , ki jo vodijo Jada Pinkett Smith , njena hči Willow Smith in njena mati Adrienne Banfield-Norris .

In čeprav je bilo težko, je Olivia povedala, da se zavedajo, da so naredili napako. "Ne poskušam se predstaviti kot žrtev. Ne želim usmiljenja in si ga niti ne zaslužim. Želim si samo še eno priložnost, da povem, da se zavedam, da smo naredili napako. Nikoli še nisem imela priložnosti, da bi dejala, da mi je resnično žal za to, kar se je zgodilo. To je bila napačna presoja vseh in mislim, da se vsi v naši družini tako počutimo."

21-letnica je še opisala trenutek na fakulteti, ko se je začela zavedati, da ne spada med svoje sošolce."Sedela sem s skupino prijateljev in zavedala sem se, da bodo kmalu vsi izvedeli, če že niso. Spomnim se, da sem se počutila hladno in osramočeno. Šla sem domov in se skrila za tri ali štiri mesece," je dejala.