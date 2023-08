Hči Olivie Newton-John: Po mamini smrti imam zdravstvene težave

"Odkar je moja mama umrla in leto in pol pred tem, ko se je borila z rakom, sama nisem bila v redu," je video na svojem Instagramu začela Chloe Lattanzi . Hči pokojne Olivie Newton-John je priznala, da ima zdravstvene težave. "Če sem pozabila vrniti klic ali odgovoriti na sporočila, je to zato, ker izgubljam spomin. Zelo težko vstanem s postelje," je nadaljevala.

37-letnica se zaveda, da je samo sebe zanemarjala, čeprav jo je mama ves čas učila, da je prav ona najpomembnejša. "Eno od sporočil moje mame, ki mi ga je vedno poudarjala, je bilo, da moram poskrbeti zase. Če sama ne bom, ne bom sposobna ljubezni, modrosti, prijaznosti in moči do nikogar drugega," je razkrila v videu.

Kot je še priznala, je trenutno v zelo težkem obdobju in zato se je odločila, da se za nekaj časa umakne z družbenih omrežij. "Izginila bom za tri tedne. Pojavljajo se mi zdravstvene težave, tako duševne kot telesne," je še poudarila in zaključila s povabilom na mamin letni dogodek Walk for Wellness, ki bo letos že 10. leto potekal v Melbournu. Cilj dogodka je zbiranje sredstev za Oliviino fundacijo za raziskave raka in drugih malignih bolezni.