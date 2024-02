Hči Paula Walkerja po dveh letih zakona vložila prošnjo za ločitev

"Pandemija je vplivala na najin načrt," je o poroki za revijo Vogue povedala 25-letnica leta 2021. "Louisova družina se je ni mogla udeležiti, prav tako veliko najinih najbližjih prijateljev, ki jih štejeva za družino, zaradi omejitev potovanj ni uspelo pripotovati," je še razkrila. Do oltarja jo je namesto očeta, ki je tragično umrl v prometni nesreči novembra 2013, pospremil njegov prijatelj in soigralec Vin Diesel .

Kljub temu, da Meadow ni razkrila, kaj je razlog za ločitev, pa je svojim štirim milijonom sledilcev decembra 2023 razkrila, da je šlo za skupno odločitev. "Po treh čudovitih skupnih zakonskih letih sva prišla do skupne odločitve, da se razideva," je takrat zapisala na družbenem omrežju, a je izjavo pozneje izbrisala. "To je zares skupna odločitev in upava, da boste spoštovali najino prošnjo po zasebnosti. Še naprej se imava rada, spoštujeva drug drugega in se bova še naprej podpirala," je še dodala. Drug drugemu več ne sledita na družbenih omrežjih, izbrisala pa sta skoraj vse skupne fotografije, ki sta jih objavila tekom zveze.

Paul Walker, ki je bil najbolj znan po svoji vlogi Briana O'Connerja v franšizi Hitri in drzni, je umrl star le 40 let, hči, ki se je takrat šele preselila k njemu, pa je imela 15 let. Od njegove smrti se ga Meadow vsako leto spomni tudi v objavah na Instagramu, leta 2015 pa je ustanovila dobrodelni sklad, s katerim ohranja njegovo dediščino. "Paul Walker je živel srčno in polno življenje, njegova dobra dejanja pa živijo tudi po koncu njegovih let. Ta organizacija je luč njegovega edinstvenega duha. Vodi jo Meadow Walker, z njo pa želi ljudem ponuditi možnost boljše izobrazbe in pomagati pri izzivih za boljši jutri," pravi opis organizacije.