Hči pevke Beyonce na dražbi ponudila 80 tisočakov za diamantne uhane

Družina dveh glasbenih mogulov se je na gala dogodku izkazala kot ena najbolj stilsko dovršenih. Blue je nosila kostim modre barve, njena 41-letna mama pa je za to priložnost oblekla obleko prestižne modne znamke Gucci, ki jo je kombinirala z roza rokavicami, ki so ji pokrivale komolce. Za modno osveščenima ženo in hčerjo ni zaostajal niti Jay-Z , ki je nosil črno klasično obleko iz žameta.

Na dogodku, ki ga je pomagala soorganizirati tudi Tina Knowles, so zbirali denar za gledališče, ki ga imata skupaj z možem Richardom Lawsonom. Pri organizaciji je sodelovala tudi Beyoncejina sestra Solange, tema dogodka pa so bile Harlemske noči. Med gosti so bili mnogi zvezdniki, med njimi tudi igralca Lupita Nyong'o in Tyler Perry, pevka Kelly Rowland, igralki Angela Bassett in Issa Rae, glasbenici Chloe x Halle in igralka Keke Palmer, ki je sodelovala tudi na dražbi.