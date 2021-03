Hči pokojnega Paula Walkerja blestela na modni reviji

Mladenka je na modni brvi ob tej priložnosti nosila črna modna oblačila: suknjič ohlapnega kroja in asimetrično krilo, črne hlačne nogavice in gležnjarje. Piko na i pa je videzu dodala z ustrezno izbranim nakitom.

"Ekskluzivni debitantski nastop. Odprla modno revijo Givenchy na tednu mode 2021. Hvala, Matt, za tvojo popolno podporo in odločnost, da me iz New Yorka varno pripelješ v Pariz. Čestitamo za tvojo prvo modno revijo pri Givenchyju, Matthew Williams! Najlepša hvala, Piergiorgio Del Moro," se je po objavljenem videu zahvalila vsem sodelujočim, ki so ji pomagali uresničiti še ene modne sanje.