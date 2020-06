Hči pokojnega Paula Walkerja v družbi otrok Vina Diesla: Za vedno družina

Meadow Walker , 21-letna hči pokojnega Paula Walkerja , se očitno redno videva z igralcem Vinom Dieslom in njegovo družino. Pred dnevi je objavila nov selfi, na katerem pozira z Vinovimi otroki: s petletno Pauline (ki je dobila ime po pokojnem Paulu, op. a.), desetletnim Vincentom in 12-letno Similice. Pod fotografijo je zapisala: "Za vedno družina," in na njej označila tudi 52-letnega Diesla.

Znano je, da sta bila Walker in Diesel kot brata ter da je bilo njuno prijateljstvo neskončno. Ko je Walker leta 2013 umrl v tragični prometni nesreči, je Vin v intervjujih večkrat povedal, da mu je bil bližje kot marsikateri drug družinski član. Vin in Paul sta se spoznala na snemanju filma Hitri in drzni.

Vin je v Meadowinem življenju že vse od malih nog in ji stoji ob strani, odkar je ostala brez očeta. Za njen 21. rojstni dan je naInstagramuigralec zapisal: "Lahko rečem, da sem zelo ponosen nate in na dejstvo, kakšna oseba postajaš. Ampak resnica je ta: od nekdaj sem ponosen nate. Vse najboljše, Meadow! Vem, da je to tvoj 21. rojstni dan in da si na Japonskem, a družina ti je pripravila torto, ki te čaka, ko boš prišla domov, zato le pohiti! Rad te imam, mala. Tvoj stric Vin."