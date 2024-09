Hči pokojnega Paula Walkerja: Zelo te pogrešam moj večni angel varuh

Meadow Walker je z objavo na družbenem omrežju obeležila 51. rojstni dan pokojnega očeta Paula Walkerja . Edinka pokojnega igralca se je poklonila svojemu očetu s skupno fotografijo iz preteklih let. "Vse najboljše mojemu najboljšemu prijatelju," je pripisala 25-letnica. "Rada te imam in zelo te pogrešam. Hvala ti za vse. Moj večni angel varuh." Meadow redno objavlja poklone svojemu očetu na družbenih omrežjih. Igralec je umrl v prometni nesreči 30. novembra 2013, pri 40-ih letih.

Ob obletnici smrti, novembra, je manekenka delila posnetek iz preteklosti, kjer ga je presenetila za njegov rojstni dan. Videoposnetek se je začel s tem, da je Meadow zavpila: "Živjo," ko je Paul odprl vrata avtobusa. Ko je ugotovil, da je pred njim njegova hči, se je nasmehnil in od presenečenja padel na posteljo. Ko mu je hči dejala "Vse najboljše," jo je igralec objel in ji rekel: "Pravkar si me prestrašila. Kaj za vraga počneš?" Jordana Brewster , ki je skupaj s Paulom igrala v filmih Hitri in drzni , je pod objavo takrat zapisala: "Zelo te imam rada."

Pred deseto obletnico Paulove smrti je njegov brat Cody Walker dejal, da bi bil pokojni igralec"tako ponosen" na žensko, kakršna je postala Meadow. Cody je za People povedal, da je njegova nečakinja, ki je ustanovila in je predsednica fundacije Paul Walker, ki spoštuje igralčevo"ljubezen do oceana," neverjetna ženska. Na vprašanje, kaj si želi, da bi lahko danes povedal svojemu bratu o Meadow, je Cody takrat dejal:"Želel bi, da ve, da je zrasla v tako lepo mlado damo." Danes je Meadow tudi profesionalna manekenka, ki je med drugimi projekti hodila na modnih revijah Vivienne Westwood."Ona si prizadeva za kariero, ki je izjemno težka, vendar išče svojo pot in dosega uspehe in on bi bil tako ponosen nanjo," je dejal Cody.