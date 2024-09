Hči pokojnega pevca Nirvane rodila prvega otroka: Dobrodošel, sin!

Družina Kurta Cobaina se je povečala za še enega člana. Hčerka pokojnega frontmana skupine Nirvana in igralke Courtney Love je rodila svojega prvega otroka, ki sta ga s partnerjem poimenovala Ronin Walker Cobain Hawk . Novico o rojstvu dečka je Frances Bean Cobain delila na družbenih omrežjih . "Dobrodošel na svetu, najlepši sin. Ljubimo te bolj kot karkoli," je zapisala ob fotografijo novorojenčka, njegovih malih rokic in moža Rileyja Hawka , ki v naročju drži svojega sina.

Da sta 32-letnica in 31-letnik postala starša, je bilo veliko presenečenje za številne, saj sta zaljubljenca novico o bodočem naraščaju vse do rojstva skrivala pred javnostjo. Deček se je rodil že 17. septembra, a sta zaljubljenca novico do sedaj ohranila zase. V komentarjih so jima čestitali številni njuni zvezdniški prijatelji, med prvimi pa je objavo komentiral Rileyjev oče, rolkar Tony Hawke. "Moj najljubši vnuk," je zapisal.