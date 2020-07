Hči pokojnega Robina Williamsa donirala zavetiščem za brezdomce

Spomin na pokojnega igralca, ki bi 21. julija praznoval svoj 69. rojstni dan, je hči Zelda počastila z dobrodelno gesto. Na družbenih omrežjih je zapisala, da želi simbolični znesek prispevati mnogim zavetiščem za brezdomce, kar so njeni sledilci pozitivno sprejeli ter se odločili tudi sami slediti temu plemenitemu dejanju in storiti enako.

Igralec Robin Williams se je rodil leta 1951 v Chicagu. Zvezdnik filmov, kot so Dobro jutro, Vietnam, Očka v krilu, Dobri Will Hunting in drugi, je po dolgoletnem boju z depresijo umrl 11. avgusta 2014. Za sabo je pustil tri otroke, sinova Zacha inCodyja ter hčer Zeldo Williams, ki se mu je rodila v zakonu z drugo ženoMarsho Garces.

icon-expand Zelda Williams potrditve o donacijah zavetiščem sproti objavlja na družbenih omrežjih, saj želi k podobnim dejanjem spodbuditi tudi druge oboževalce pokojnega očeta. FOTO: Profimedia

Prav Zelda pa je na dan, ko bi igralec praznoval svoj 69. rojstni dan, naznanila, da bo spomin na očeta počastila z dobrodelnimi dejanji. Odločila se je, da bo simbolični znesek 69,69 dolarja (60,50 evra) podarila tako številnim zavetiščem za brezdomce, kot bo to mogoče.

30-letna hči hollywoodskega igralca se tudi sama preizkuša v zabavni industriji, saj je spisala, producirala in igrala v svojem kratkem filmu, imenovanem Shrimp, ki je izšel leta 2018. Žanrsko se film uvršča med komedije s primesmi fantazijske drame in spremlja vsakodnevne dogodivščine domin losangeleškega podzemlja. Zelda je film predstavila tudi na tribeškem filmskem festivalu, kasneje pa izdelek razvila v format televizijske serije. Filmska ustvarjalka je v tem času režirala tudi nekaj glasbenih videospotov ter se kot igralka pojavila v nekaterih serijah, med drugim tudi v uspešnici Devica Jane. Zelda je nekoč priznala, da jo je na njeni poti oče zmeraj podpiral, najboljši nasvet, ki ga je od njega dobila, pa je bil:"Bodi zmeraj prijazna in trdo delaj!"

