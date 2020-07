Hči pokojnega Šabana Šaulića splavila: Moram biti močna

"Ko pomislim na vse, kar sem preživela, sem dobro. Normalno pa je, da še vedno čutim neke posledice splava. Najbolj pomembno je, da sem ne glede na vse uspela ohraniti notranji mir, sprijaznila sem se s situacijo. Pri tem so mi najbolj pomagali družina in prijatelji, ki so vedno ob meni, v dobrem in slabem,"je povedala Ilda, ki se trenutno posveča svoji triletni hčerki Emi: "Vsa moja energija je zdaj usmerjena na okrevanje, saj so tu ljudje, ki me potrebujejo, predvsem moja hči Ema. Zaradi nje moram biti močna tudi v najtežjih trenutkih."