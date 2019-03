Hči pokojnega Šaulića se je zaprla v hišo, mož poiskal strokovno pomoč

Po pretresljivi novici, da je v svojem 68. letu svet zapustil eden najbolj znanih in priljubljenih balkanskih glasbenikov, Šaban Šaulić, so se nad pokojnikovo družino zgrnili črni oblaki. Po pisanju tujih medijev njegova soproga, Gordana Šaulić, še vedno neutolažljivo joka in ne more sprejeti dejstva, da je ostala brez moža, hčerkaIlda Šaulićpa ne zapušča hiše, razen ko gre na očetov grob – kjer preživi tudi več ur in joka.