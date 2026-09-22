Hči Rachel Bilson in Haydena Christensena prvič na rdeči preprogi

Hayden Christensen je ponosen oče. Zvezdnik franšize Vojna zvezd in filma Skakač je z roko v roki prvič stopil na rdečo preprogo v družbi 11-letne hčerke Briar Rose, ki jo ima iz zveze z igralko Rachel Bilson. Najstnica je za to priložnost oblekla belo obleko in čevlje brez pete, 45-letnik pa je nosil kavbojke, sivo majico in moder suknjič.
Zvezdnik je tako podprl režiserja, s katerim sta sodelovala pri dveh filmih Vojne zvezd, kjer je nastopil kot Anakin Skywalker, ki je pozneje postal Darth Vader. S svojo prisotnostjo je izkazal podporo Lucasu, za E! News pa je povedal: "To je zame zelo posebna priložnost. Zelo sva srečna, da sva lahko tukaj. Zame je prava nagrada, da sem lahko s seboj pripeljal hčerko." Nad priložnostjo je bila navdušena tudi najstnica, ki je dejala: "Bilo je neverjetno, ko sem ga videla tam!"
Bilsonova in Christensen sta se začela romantično sestajati po tem, ko sta se spoznala na snemanju filma Skakač leta 2008. Zaročila sta se februarja 2009, oktobra 2014 pa sta dobila hčerko. Preden sta stopila pred oltar, sta se leta 2017, po desetletju zveze, razšla.
Čeprav o pretekli zvezi v javnosti ne govori, je zvezdnica serije Zdravnica malega mesta januarja letos naredila izjemo in razkrila, da z nekdanjim zaročencem zelo dobro sodelujeta pri vzgoji hčerke. "Imava edinstveno različico odnosa, vsi pa se zelo dobro razumemo. Skupaj počnemo veliko stvari. Res veliko. Uspelo nama je, da se dobro razumeva in sva prijazna, kar je dobro zanjo," je povedala v podkastu Kristin Cavallari in dodala, da je bilo potrebnih veliko kompromisov. "Nikoli se nisva poročila, zato sva morala najti svoj način," je povedala in razkrila, da je še vedno blizu z družino nekdanjega zaročenca. "Poznamo se že skoraj 19 let, kar je dolgo obdobje," je poudarila.
George Lucas je ameriški filmski režiser, scenarist in producent, ki je najbolj znan kot ustvarjalec kultnih franšiz Vojna zvezd in Indiana Jones. Njegov prispevek k filmski industriji je revolucionaren, saj je s svojim podjetjem Industrial Light & Magic postavil temelje za sodobne posebne učinke, digitalno montažo in napredno uporabo računalniško generiranih podob (CGI), kar je za vedno spremenilo način snemanja in vizualnega pripovedovanja zgodb v Hollywoodu.
Anakin Skywalker je osrednja figura sage Vojna zvezd, katerega življenjska pot predstavlja klasično tragedijo. Kot nadarjen Jedi, ki so ga mnogi imeli za 'Izbranca', je zaradi strahu pred izgubo ljubljenih in manipulacije s strani cesarja Palpatina zapadel na temno stran Sile. Njegov preobrazba v Dartha Vaderja simbolizira boj med dobrim in zlim v človeku ter padec junaka, ki se na koncu svoje poti skozi dejanje odrešitve vrne k svetli strani.
Muzej pripovedne umetnosti Lucas, ki ga ustanavljata George Lucas in njegova žena Mellody Hobson, je zasnovan kot institucija, posvečena vizualnemu pripovedovanju zgodb v vseh njegovih oblikah. Muzej ne hrani le predmetov iz filmov Vojna zvezd, temveč razstavlja širok spekter umetniških del, od klasičnih slik in ilustracij do stripov in digitalne umetnosti, s čimer želi obiskovalcem pokazati, kako človeštvo skozi stoletja uporablja vizualne medije za prenašanje pomembnih zgodb in idej.
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