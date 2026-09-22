Hči Rachel Bilson in Haydena Christensena prvič na rdeči preprogi

Hayden Christensen je ponosen oče. Zvezdnik franšize Vojna zvezd in filma Skakač je z roko v roki prvič stopil na rdečo preprogo v družbi 11-letne hčerke Briar Rose , ki jo ima iz zveze z igralko Rachel Bilson . Najstnica je za to priložnost oblekla belo obleko in čevlje brez pete, 45-letnik pa je nosil kavbojke, sivo majico in moder suknjič.

Zvezdnik je tako podprl režiserja, s katerim sta sodelovala pri dveh filmih Vojne zvezd, kjer je nastopil kot Anakin Skywalker, ki je pozneje postal Darth Vader. S svojo prisotnostjo je izkazal podporo Lucasu, za E! News pa je povedal: "To je zame zelo posebna priložnost. Zelo sva srečna, da sva lahko tukaj. Zame je prava nagrada, da sem lahko s seboj pripeljal hčerko." Nad priložnostjo je bila navdušena tudi najstnica, ki je dejala: "Bilo je neverjetno, ko sem ga videla tam!"

Bilsonova in Christensen sta se začela romantično sestajati po tem, ko sta se spoznala na snemanju filma Skakač leta 2008. Zaročila sta se februarja 2009, oktobra 2014 pa sta dobila hčerko. Preden sta stopila pred oltar, sta se leta 2017, po desetletju zveze, razšla.