Hči raperja, ki preverja njeno deviškost, naredila zgovorno potezo

Ena od stvari, ki je v življenju ne moremo spremeniti, je družina, v kateri se rodimo. Lahko pa s svojimi dejanji kot individualne osebe pokažemo, kaj je za nas sprejemljivo oziroma nesprejemljivo. Tako je denimo 18-letna Deyjah Harris , hčerka ameriškega glasbenika in raperja T.I. -ja s svojo nedavno potezo pokazala, kaj si misli o svojem očetu: svojo gesto pa je izvedla tako, da jo je razumel tako on kot svetovna javnost. T.I.-ju in preostalim družinskim članom je namreč nehala slediti na Instagramu, kar je v današnjem svetu, v katerem kraljujejo družbena omrežja, še kako zgovorna poteza.

Spomnimo, 18-letnica je pred kratkim pristala v središču medijske pozornosti – a ne po lastni 'krivdi'. Potem, ko je njen oče v eni od pogovrnih oddaj spregovoril o tem, kakšen odnos ima z njo in priznal, da jo vsako leto spremlja na ginekološkem pregledu, kjer se pri ginekologu pozanima, ali je njena deviška kožica še vedno nedotaknjena, je namreč v javnosti završalo. Kritični in negativni komentarji so preplavili družbena omrežja, nič bolj milostni pa niso bili niti tuji mediji, ki so napolnili naslovnice z glasbenikovim nenavadnim in po mnenju mnogih, nesprejemljivim početjem.