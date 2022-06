Hči Raya Liotte: Rada te imam, hvala za vse

23-letna Karsen, hči pokojnega Raya Liotte, je na Instagramu objavila fotografijo iz otroštva, na kateri pozira z očetom, ob njej pa zapisala: "Tisti, ki so ga poznali, so ga imeli radi. Si najboljši oče, ki si ga lahko želiš. Rada te imam, hvala za vse." Pod fotografijo je prejela veliko opogumljajočih sporočil. Ena od uporabnic družbenega omrežja je zapisala: "Pošiljam ti ljubezen in pozitivo." Druga pa: "Mislim nate, ljubi angel, tebi in tvoji družini pošiljam vso ljubezen."