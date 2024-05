Hči Reese Witherspoon naslovila sovražne komentarje na račun videza

"Videla sem dva različna komentarja neznancev, ki sta komentirala moje telo. Prvi mi je svetoval, da moram začeti jemati Ozempic (zdravilo za diabetike, ki ga tudi številni zvezdniki uporabljajo za izgubo kilogramov, op. a.), ker sem predebela," je zapisala. "Drugi me je obtožil, da stradam, ker sem presuha. Moja teža se v časovnem obdobju obeh komentarjev ni spremenila in tudi če bi se, to se ju ne tiče."

24-letnica je takšne komentarje označila za s***** in dodala, da si nihče ne zasluži biti tarča zaradi svojega zunanjega videza. "Ne veste, kaj posameznik preživlja in s kakšnimi težavami se sooča. Ni važno, kdo ste, vaša notranja lepota presega zunanjo." V opisu videoposnetka je žaljenje na račun zunanjega videza označila za toksično obnašanje in poudarila, da se zaveda, da so žrtve tako ženske kot moški. "Vsi si zaslužimo počutiti varne in zadovoljne v telesu, v katerem živimo."