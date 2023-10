Hči Reese Witherspoon o napadih tesnobe: Ne skrivajte svojih občutkov

"Odkar pomnim, se spopadam s tesnobo," je razkrila Ava Phillippe , hči igralcev Reese Witherspoon in Ryana Phillippeja . "Napadi tesnobe so bili še posebej pogosti v mojih otroških, pa kasneje tudi v najstniških letih," je dodala 24-letnica, ki je svojo izkušnjo z javnostjo delila na Instagramu .

O svojem duševnem zdravju je mlada zvezdnica spregovorila zato, da bi svojim sledilcem pokazala, da pogovori o tovrstnih boleznih niso tabu, in pomagala tistim, ki trpijo za enakimi zdravstvenimi težavami, kot jih ima sama. "Ni rešitve, ki bi pomagala vsakemu. Meni je najbolj pomagalo, da sem globoko dihala in opazovala okolico," je razkrila, obenem pa dodala: "Izberite eno do tri stvari, ki jih lahko vohate, se jih dotikate ali jih slišite v trenutku napada in zapomnite si, da bo ta občutek enkrat minil, tudi če ne takoj."